Regionale Nachrichten und News
  • Ministerpräsident und VW-Sachsen-Chef am Donnerstag zu Gast bei ZDF-Morgenmagazin-Sendung aus Zwickau

Wie weiter in Zwickau und in der Autoindustrie? Dieser Frage geht das ZDF-„Moma“ nach.
Ministerpräsident und VW-Sachsen-Chef am Donnerstag zu Gast bei ZDF-Morgenmagazin-Sendung aus Zwickau
Von Jan-Dirk Franke
Am Donnerstag ist das „Moma“ im Alten Gasometer zu Gast und sendet von dort live. Thema ist die Krise in der Automobilindustrie und die Lage im Zwickauer VW-Werk.

Am Donnerstag sendet das ZDF-Morgenmagazin von 6 bis 9 Uhr live aus Zwickau. Das „Moma“-Team ist dazu im Alten Gasometer in der Kleinen Biergasse zu Gast. Hauptthema der Sendung ist die Krise in der Automobilindustrie und die Situation im Volkswagen-Werk in Mosel. Wie kann die Automobilbranche wieder auf die Erfolgsspur kommen, welche Rolle...
