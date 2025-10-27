Ministerpräsident und VW-Sachsen-Chef am Donnerstag zu Gast bei ZDF-Morgenmagazin-Sendung aus Zwickau

Zwickau
Am Donnerstag ist das „Moma“ im Alten Gasometer zu Gast und sendet von dort live. Thema ist die Krise in der Automobilindustrie und die Lage im Zwickauer VW-Werk.
Am Donnerstag sendet das ZDF-Morgenmagazin von 6 bis 9 Uhr live aus Zwickau. Das „Moma“-Team ist dazu im Alten Gasometer in der Kleinen Biergasse zu Gast. Hauptthema der Sendung ist die Krise in der Automobilindustrie und die Situation im Volkswagen-Werk in Mosel. Wie kann die Automobilbranche wieder auf die Erfolgsspur kommen, welche Rolle...
