Missbrauchsprozess in Zwickau: Merkwürdiger Fund in einem Garagenkomplex

Der Angeklagte hatte in seiner Wohnung unzählige Fotos des Nachbarsjungen aufgehängt. Er ließ dessen Bild sogar auf zwei Fotokissen drucken. Was die Ermittler aber in einer Zwickauer Garage fanden, gibt Rätsel auf.

Als die Ermittler am 27. Juni 2024 die Wohnung des 31-Jährigen betreten, gibt es für sie keine Zweifel mehr. An den Wänden hängen Bildercollagen von gemeinsamen Ausflügen, so wie Eheleute sie manchmal zusammenstellen, um sich an die schönsten gemeinsamen Stunden zu erinnern. Nur dass alle Fotos in dieser Wohnung das Nachbarskind zeigen. Mal... Als die Ermittler am 27. Juni 2024 die Wohnung des 31-Jährigen betreten, gibt es für sie keine Zweifel mehr. An den Wänden hängen Bildercollagen von gemeinsamen Ausflügen, so wie Eheleute sie manchmal zusammenstellen, um sich an die schönsten gemeinsamen Stunden zu erinnern. Nur dass alle Fotos in dieser Wohnung das Nachbarskind zeigen. Mal...