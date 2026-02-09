Mit 137 Sachen in 50er-Zone erwischt: Radarfallen-Netz in Zwickau und Westsachsen wird engmaschiger

Mobile Blitzer, Kombigeräte, stationäre Messtechnik - neben dem Landkreis überwachen auch Kommunen den Straßenverkehr. Wo Schwerpunkte sind und welche Messstellen am häufigsten Verstöße registrieren.

Erst ein Jahr im Einsatz, erweist sich der „Superblitzer“ titulierte Enforcement Trailer des Landkreises als wirksames Mittel gegen Raser: Die markante mobile Messanlage hat im Zwickauer Land an 22 Standorten 5863 Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst. Erst ein Jahr im Einsatz, erweist sich der „Superblitzer“ titulierte Enforcement Trailer des Landkreises als wirksames Mittel gegen Raser: Die markante mobile Messanlage hat im Zwickauer Land an 22 Standorten 5863 Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst.