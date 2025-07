„Mit 40 nicht zu alt für einen Neuanfang“: Warum beim Kirchberger „Stadtheizer“ der Backofen kalt bleibt

Die Bäckerei „Stadtheizer“ in Kirchberg ist Geschichte. Die Kunden bedauern das Ende, doch die Gründe sind vielfältig. Wie es für Danny Wittig weitergeht.

Am Freitag gingen die letzten Brote und Brötchen über den Ladentisch, auch der Verkaufsautomat wurde inzwischen stillgelegt. „Am Dienstag bin ich rüber ins Rathaus und habe das Gewerbe abgemeldet“, sagt Danny Wittig. Damit ist die Kirchberger Bäckerei „Stadtheizer“ Geschichte, in der Ein-Mann-Backstube in der Torstraße bleibt der Ofen...