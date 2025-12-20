Mit 70 Jahren noch aktiver Feuerwehrmann: Wie macht Thomas Oelsner aus Lichtentanne das?

Der Rentner zählt zu den Urgesteinen der Schönfelser Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt durfte er sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne eintragen.

Die drei silbernen Sterne auf den Schulterklappen der Uniform weisen ihn als Hauptlöschmeister aus. „Höher kommt man nicht, ohne eine Feuerwehrschule besucht zu haben“, sagt Thomas Oelsner. Und eigentlich war ihm das auch nie so wichtig – vielleicht fehlte ihm auch die Zeit. Immerhin gehörte er schon der Betriebslöschgruppe der LPG...