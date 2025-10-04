Mit dem Fahrrad auf den Spuren des Todesmarsches von Mülsen: „Es waren unmenschliche Umstände“

Zwickau
Das zusammenbrechende NS-Regime schickte im April 1945 etwa 800 KZ-Häftlinge zu Fuß von Mülsen in Richtung Tschechien. Eine Gruppe von Jugendlichen ist diese Strecke nun mit dem Fahrrad abgefahren.
Es ist ein verregneter Tag im April 1945, als Inge Konrad auf die Straße in Zschocken tritt. Ein großer Pulk von Menschen bewegt sich von Mülsen aus auf den Ort zu. Sie wirken ausgehungert und entkräftet, tragen gestreifte Häftlingskleidung. Die Zschockener Dorfbevölkerung eilt mit gekochten Kartoffeln herbei, so die Erinnerung der...
