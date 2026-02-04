MENÜ
  • Mit dem Zeugnis an die Kinokasse: Was Schüler beim „Strebertag“ im Zwickauer „Astoria“ erwartet

Theaterleiter Mike Riemenschneider freut sich auf viele junge Kinobesucher am „Strebertag“. Bild: Ralph Köhler
Theaterleiter Mike Riemenschneider freut sich auf viele junge Kinobesucher am „Strebertag“. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Mit dem Zeugnis an die Kinokasse: Was Schüler beim „Strebertag“ im Zwickauer „Astoria“ erwartet
Redakteur
Von Thomas Croy
Besondere Belohnung zum Ferienstart: Filmpalast rüstet sich für Ansturm junger Besucher am Freitag nach Schulschluss. Was es mit dem Zensuren-Rabatt auf sich hat.

Mathe verhauen, in Englisch nicht geglänzt? Halb so wild. Im Filmpalast „Astoria“ in Zwickau wird das Zeugnis am Freitag zur Eintrittskarte. Beim sogenannten „Strebertag“ zahlen Kinder und Jugendliche einfach ihre schlechteste Note als Kinoticketpreis. „Wir machen das jetzt schon zum vierten Mal. Es ist für die Schüler als kleine...
