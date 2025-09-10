Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit Oberbürgermeisterin Constance Arndt geht es durch Marienthal.
Mit Oberbürgermeisterin Constance Arndt geht es durch Marienthal. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Mit Oberbürgermeisterin Constance Arndt geht es durch Marienthal.
Mit Oberbürgermeisterin Constance Arndt geht es durch Marienthal. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Mit der OB durch Marienthal
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Constance Arndt lädt zum Stadtspaziergang ein. Die Gäste können entdecken, welche Projekte die Zukunft prägen könnten.

Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Constance Arndt lädt zu einem Stadtspaziergang durch Marienthal ein. Dieser startet am Mittwoch, 17. September, um 17 Uhr am Parkplatz Julius-Seifert-Straße. Auf der Strecke werden aktuelle oder geplante Projekte vorgestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Zunächst wird das Freizeitzentrum Marienthal...
