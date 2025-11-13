Mit der Straßenbahn von Marienthal zum Zwickauer Hauptbahnhof? Wann die Oberbürgermeisterin damit rechnet

Nahverkehr, Mitteltrasse, Radwege – Verkehrsprobleme haben die Einwohnerversammlung im Zwickauer Stadtteil Marienthal bestimmt. Warum andere Themen nicht interessiert haben.

Noch keine zwei Monate zurück liegt der Stadtteilspaziergang, auf dem Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) den Marienthalern präsentiert hat, was sich in ihrem Stadtteil in den nächsten Jahren verändern wird: Stadtteil- und Pauluspark werden umgestaltet, der Marienthaler Bach zwischen Paulus- und Erntestraße wird freigelegt,...