Mit drei Millionen Euro: Zwickauer Hochschule will Wasserstoffmotor für eine grüne Zukunft entwickeln

Zwickau
Das Forschungsprojekt der WHZ stellt nachhaltige Mobilität in den Mittelpunkt. Langfristig soll das Motorenkonzept auf diverse Anwendungen ausgeweitet werden. Welche das sein können.
Für ein Forschungsprojekt zum Wasserstoffmotor erhält die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) drei Millionen Euro. Die Finanzierung übernehmen der Freistaat Sachsen und die Europäische Union, teilte die Hochschule mit. Der Förderzeitraum umfasst zwei Jahre.
