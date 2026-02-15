Mit Fahnenstangen aufeinander eingeschlagen: Auseinandersetzung in der Zwickauer Innenstadt

Zwei Männer sind am Samstagmittag in der Zwickauer Innenstadt mit Fahnenstangen aufeinander losgegangen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwickau. Mehrere Passanten haben der Polizei am Samstag eine Auseinandersetzung zweier Männer in der Zwickauer Innenstadt gemeldet. Gegen 12.55 Uhr waren die Afghanen (32/34 Jahre) in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung haben sie zu den Fahnenstangen zweier Werbeaufsteller eines Mobilfunkladen an der Inneren Plauenschen Straße gegriffen und damit aufeinander eingeschlagen. Beide haben leichte Verletzungen erlitten. An den Fahnenstangen ist ein Sachschaden von 150 Euro entstanden.

Vom Gewahrsam in die Psychiatrie

Der 32-Jährige war der Polizei bereits vorher aufgefallen. Zunächst hatte er am Freitagabend gegen das Hausverbot in gastronomischen Einrichtungen verstoßen. Weil er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er Freitagnacht in polizeilichen Gewahrsam genommen. Am Samstagvormittag ist er erneut aufgefallen, weil er in einem Lebensmittelgeschäft Kunden belästigt hat. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er am Samstagmittag in polizeilichen Gewahrsam genommen, später in eine psychiatrische Facheinrichtung gebracht. Gegen beide Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Streits am Samstagmittag werden gebeten, sich im Polizeirevier Zwickau zu melden. Telefon (0375) 428 102. (czd)