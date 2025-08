Mit knapp 2,6 Promille: Polizei stoppt Fahrerin im Berufsverkehr auf der B 173 in Zwickau

Die 58-jährige Frau ist durch Schlangenlinien auf der Reichenbacher Straße aufgefallen. Die Polizei konnte nach einem Zeugenhinweis eingreifen.

Mit Schlangenlinien und Fahrmanövern, die fast in den Gegenverkehr reichten, ist am Donnerstagmorgen ein Alfa Romeo aufgefallen – auf der Reichenbacher Straße und damit einer der wichtigsten Pendlerstrecken in Zwickau. Eine Zeugin verständigte – aufgrund der Fahrweise des Wagens – telefonisch die Polizei.