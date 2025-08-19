Mit Löwenherz durch 35 abenteuerliche Jahre: Kirchbergerin boxt sich durch

Nach mehr als drei Jahrzehnten hat Margit Otto nun ihr Reisebüro, das eines der ersten in Westsachsen war, in andere Hände übergeben. Eigentlich hatte sie etwas anderes vorgehabt.

Ein gestohlener Rucksack in Bolivien. Ein Herzinfarkt in Tunesien. Eine Wand in China, die den Westsachsen als chinesische Mauer verkauft werden sollte. In 35 Jahren als Reisebüro- und Reiseleiterin hat Margit Otto einiges erlebt. Mit jeder Panne lernte die Kirchbergerin dazu und vor allem auch, sich durchzuboxen.