  • Mit Neugier statt Angst: Junge Zwickauer Musikschüler freuen sich auf ihr großes Amerika-Abenteuer

Im Innenhof des Robert-Schumann-Konservatoriums Zwickau: Katharina Braun (14) ist überhaupt nicht bange vor ihrer ersten Reise in die USA.
Bild: Ralf Wendland
Im Innenhof des Robert-Schumann-Konservatoriums Zwickau: Katharina Braun (14) ist überhaupt nicht bange vor ihrer ersten Reise in die USA.
Im Innenhof des Robert-Schumann-Konservatoriums Zwickau: Katharina Braun (14) ist überhaupt nicht bange vor ihrer ersten Reise in die USA. Bild: Ralf Wendland
Mit Neugier statt Angst: Junge Zwickauer Musikschüler freuen sich auf ihr großes Amerika-Abenteuer
Von Thomas Croy
Beunruhigende Meldungen aus den USA schrecken sie nicht: Junge Leute aus Westsachsen brechen mutig nach Texas auf, um in Austin Begegnungen und Musik zu erleben. Mit besonderen Geschenken im Gepäck.

Schlagzeilen aus den USA waren in den vergangenen Wochen selten beruhigend: politische Spannungen, Waffengewalt, gesellschaftliche Konflikte. Und doch: Für 19 Schüler des Robert-Schumann-Konservatoriums Zwickau überwiegt vor ihrer Reise nach Texas etwas ganz anderes – Vorfreude und Abenteuerlust.
13:15 Uhr
2 min.
Fast 400 Fans prügeln sich in Dortmund
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild)
Ein Zug mit Schalke-Fans macht eine Notbremsung in Dortmund. Kurz darauf geraten Problemfans mit gewaltbereiten BVB-Anhängern aneinander. Die Polizei prüft, ob es eine Verabredung zur Gewalt gab.
15.09.2025
1 min.
Grill am Chemnitzer Turmbrauhaus in Brand gesetzt
Die Polizei ermittelt.
Via Instagram sucht der Betreiber nach Zeugen. Auch die Polizei ermittelt bereits.
Denise Märkisch
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
11:45 Uhr
2 min.
Prinzenraub wird in Prag präsentiert: Kreis Zwickau beim Sommerfest Sachsens in Tschechien
Kostüme der Prinzenraub-Aufführung in Hartenstein werden am Wochenende in Prag gezeigt.
Das Sommerfest in Prag wird zur Bühne für Westsachsen. Mit dabei: Künstler und historische Kostüme. Welche Geschichte versteckt sich hinter den Gewändern?
Holger Weiß
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
