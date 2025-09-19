Mit Neugier statt Angst: Junge Zwickauer Musikschüler freuen sich auf ihr großes Amerika-Abenteuer

Zwickau
Beunruhigende Meldungen aus den USA schrecken sie nicht: Junge Leute aus Westsachsen brechen mutig nach Texas auf, um in Austin Begegnungen und Musik zu erleben. Mit besonderen Geschenken im Gepäck.
Schlagzeilen aus den USA waren in den vergangenen Wochen selten beruhigend: politische Spannungen, Waffengewalt, gesellschaftliche Konflikte. Und doch: Für 19 Schüler des Robert-Schumann-Konservatoriums Zwickau überwiegt vor ihrer Reise nach Texas etwas ganz anderes – Vorfreude und Abenteuerlust.
