Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt

Zwickau
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.
Bargeld und Zigaretten haben unbekannte Täter nach der Sprengung eines Automaten an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Zwickau-Marienthal gemacht. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich laut Polizei auf einen „niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag.“ Dazu kommt ein Sachschaden von rund 4000 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.