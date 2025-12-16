MENÜ
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen.
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Zwickau
Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt
Von Holger Frenzel
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.

Bargeld und Zigaretten haben unbekannte Täter nach der Sprengung eines Automaten an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Zwickau-Marienthal gemacht. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich laut Polizei auf einen „niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag.“ Dazu kommt ein Sachschaden von rund 4000 Euro.
