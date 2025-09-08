Mit Volldampf beim Schmalspurfest

Zwickau
Das Schmalspurfest „Mit Volldampf ins Erzgebirge“ hat zahlreiche Eisenbahnfans entlang der ehemaligen Strecke Wilkau-Haßlau–Carlsfeld begeistert. Ein Punkt war Wilkau-Haßlau.
Der Bahnhof in Wilkau-Haßlau ist jetzt eine Station der Dampfbahn-Route Sachsen. Beim Schmalspurfest „Mit Volldampf Ins Erzgebirge“, das entlang der einstigen Schmalspurbahn Wilkau-Haßlau–Carlsfeld (WCd-Linie) am Wochenende gelaufen ist, hat man am Samstag das Schaubild „Dampfbahn-Route“ offiziell eingeweiht. Wilkau-Haßlau ist...
