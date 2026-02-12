MENÜ
  Zwickau
  Zwickau
  Mitmach-Konzert und Faschingsspaß: Kinderparty in Zwickau am 15. Februar

Eine Kinderfaschingsparty findet in der „Neuen Welt“ statt.
Eine Kinderfaschingsparty findet in der „Neuen Welt" statt. Bild: Symbolbild: ChristArt/Fotolia
Zwickau
Mitmach-Konzert und Faschingsspaß: Kinderparty in Zwickau am 15. Februar
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Donikkl-Crew lädt zur Kinderfaschingsparty ein. Am 15. Februar wartet im Zwickauer Ballhaus „Neue Welt“ ein buntes Programm. Der Vorverkauf läuft.

Eine Faschingsparty für Kinder mit einem Mitmach-Konzert der Donikkl-Crew findet am 15. Februar ab 15 Uhr im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau statt. Die Akteure Zøë und Jasmin animieren dabei die Kinder zum Tanzen, Singen und Spielen, wurde vom Veranstalter für Kinder angekündigt. Ein Pfannkuchen ist für jedes gekaufte...
