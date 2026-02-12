Mitmach-Konzert und Faschingsspaß: Kinderparty in Zwickau am 15. Februar

Die Donikkl-Crew lädt zur Kinderfaschingsparty ein. Am 15. Februar wartet im Zwickauer Ballhaus „Neue Welt“ ein buntes Programm. Der Vorverkauf läuft.

Eine Faschingsparty für Kinder mit einem Mitmach-Konzert der Donikkl-Crew findet am 15. Februar ab 15 Uhr im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau statt. Die Akteure Zøë und Jasmin animieren dabei die Kinder zum Tanzen, Singen und Spielen, wurde vom Veranstalter für Kinder angekündigt. Ein Pfannkuchen ist für jedes gekaufte...