Zwickau
Es war eine Reise in die Vergangenheit, die Besucher beim Mittelalterspektakel auf Burg Schönfels am Wochenende erleben konnten. Ob Lagerleben oder Ritterkämpfe, alles war dabei.
Es herrschte buntes Treiben beim Mittelalterspektakel auf Burg Schönfels – Handwerker und Händler haben dort am Wochenende einen historischen Marktalltag gestaltet, das Lagerleben pulsierte, es gab Gaukler und Musikanten und auch Ritter, die Kämpfe um Ruhm und Ehre bestritten haben.
