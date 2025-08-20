Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Szene aus dem Dokumentarfilm „Das leere Grab“.
Szene aus dem Dokumentarfilm „Das leere Grab“. Bild: Salzgeber
Szene aus dem Dokumentarfilm „Das leere Grab“.
Szene aus dem Dokumentarfilm „Das leere Grab“. Bild: Salzgeber
Zwickau
Mitwirkende am Film „Das leere Grab“ kommen nach Zwickau
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es geht um die Suche nach den Gebeinen tansanischer Vorfahren. Das Leipziger Missionswerk hat einen Protagonisten und eine Regisseurin nach Sachsen eingeladen – aus gutem Grund.

Zwickau.

Protagonist Felix Kaaya (73) und Regisseurin Cece Mlay (38) aus Tansania, die an dem deutsch-tansanischen Dokumentarfilm „Das leere Grab“ beteiligt waren, werden am Dienstag, 2. September, um 18 Uhr im Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasium an einer Abendveranstaltung im Rahmen von „Schule im Dialog“ unter dem Titel „,Bleibt das Grab leer?‘ – Über koloniale Verbrechen und Verantwortung“ teilnehmen.

Suche läuft bereits seit Jahrzehnten

Der Dokumentarfilm „Das leere Grab“ kam 2024 in die deutschen Kinos. Cece Mlay und Agnes Lisa Wegner begleiten im Film zwei tansanische Familien, die seit Jahrzehnten nach den Gebeinen ihrer Vorfahren suchen. Diese wurden während der deutschen Kolonialzeit als Kriegstrophäen nach Deutschland geschickt. Bis heute lagern Zehntausende menschliche Gebeine aus ehemaligen Kolonien in Museen und anderen Sammlungen. Felix Kaaya ist auf der Suche nach den Gebeinen seines Urgroßvaters Mangi Lobulu Matinda Kaaya. Im Jahr 1900 weigerte dieser sich, der deutschen Kolonialverwaltung sein Land zu überlassen und wurde deshalb mit 18 weiteren Männern hingerichtet.

Das Leipziger Missionswerk hat Felix Kaaya und Cece Mlay nach Deutschland eingeladen. Denn auch der Leipziger Missionar Hans Fuchs war auf Bitten des Königlichen Museums für Völkerkunde Berlin am Handel mit menschlichen Gebeinen aus dem heutigen Tansania beteiligt. (mib)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
03.02.2025
1 min.
Zwickau: Dokumentarfilm befasst sich mit der mühsamen Suche nach Vorfahren
Szene aus dem Dokumentarfilm „Das leere Grab“.
Im Anschluss ist ein Filmgespräch mit einer Ethnologin zu dem Thema geplant.
Jens Arnold
20.08.2025
2 min.
Pianistin aus Südkorea gibt Konzert in Zwickau
Die Pianistin Jiyoung Kim kommt nach Zwickau.
Jiyoung Kim wird im zweiten Sommerkonzert des Robert-Schumann-Hauses am 24. August mit Werken von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Johannes Brahms und Maurice Ravel zu hören sein. Sie gab schon mit neun Jahren ihr Orchesterdebüt.
Michael Brandenburg
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
Mehr Artikel