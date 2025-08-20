Mitwirkende am Film „Das leere Grab“ kommen nach Zwickau

Es geht um die Suche nach den Gebeinen tansanischer Vorfahren. Das Leipziger Missionswerk hat einen Protagonisten und eine Regisseurin nach Sachsen eingeladen – aus gutem Grund.

Zwickau. Protagonist Felix Kaaya (73) und Regisseurin Cece Mlay (38) aus Tansania, die an dem deutsch-tansanischen Dokumentarfilm „Das leere Grab“ beteiligt waren, werden am Dienstag, 2. September, um 18 Uhr im Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasium an einer Abendveranstaltung im Rahmen von „Schule im Dialog“ unter dem Titel „,Bleibt das Grab leer?‘ – Über koloniale Verbrechen und Verantwortung“ teilnehmen.

Suche läuft bereits seit Jahrzehnten

Der Dokumentarfilm „Das leere Grab“ kam 2024 in die deutschen Kinos. Cece Mlay und Agnes Lisa Wegner begleiten im Film zwei tansanische Familien, die seit Jahrzehnten nach den Gebeinen ihrer Vorfahren suchen. Diese wurden während der deutschen Kolonialzeit als Kriegstrophäen nach Deutschland geschickt. Bis heute lagern Zehntausende menschliche Gebeine aus ehemaligen Kolonien in Museen und anderen Sammlungen. Felix Kaaya ist auf der Suche nach den Gebeinen seines Urgroßvaters Mangi Lobulu Matinda Kaaya. Im Jahr 1900 weigerte dieser sich, der deutschen Kolonialverwaltung sein Land zu überlassen und wurde deshalb mit 18 weiteren Männern hingerichtet.

Das Leipziger Missionswerk hat Felix Kaaya und Cece Mlay nach Deutschland eingeladen. Denn auch der Leipziger Missionar Hans Fuchs war auf Bitten des Königlichen Museums für Völkerkunde Berlin am Handel mit menschlichen Gebeinen aus dem heutigen Tansania beteiligt. (mib)