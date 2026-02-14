Mobilfunk: Zukunftstechnologie für Zwickau

Mit neuer Technik im Landkreis verbessert die Telekom nicht nur die Netzabdeckung, sondern auch Sicherheitssysteme. Was bedeutet das für Einwohner?

Das Unternehmen Telekom hat im Landkreis Zwickau einen neuen Mobilfunkstandort mit 4G- und 5G-Technik errichtet. Das Unternehmen teilte dazu mit, dass vor allem Hirschfeld von der Erweiterung profitiere. Sprecher Georg von Wagner weist darauf hin, dass der Bandbreitenbedarf jährlich um rund 30 Prozent steigt und der Ausbau daher fortgesetzt wird....