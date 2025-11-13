Moderner Daniel Düsentrieb aus Zwickau erfindet Riesenballon mit Roboterarmen

Henrik Modes hat eine Innovation ausgetüftelt: Sein Aerialworker kann Brücken, Tunnel oder Schlote untersuchen, ohne dass ein Mensch sich Gefahren in großen Höhen oder engen Räumen aussetzen muss. Was wird nun aus dem millionenschweren Patent?

Henrik Modes‘ Schreibtisch in seinem Haus in Zwickau ist ein Paradebeispiel für kreatives Chaos. Notizen, Unterlagen, Stifte, Computer und Kaffeetasse verteilen sich darauf. Seine Worte dagegen setzt er präzise und klar: „Ich habe den weltweit ersten über Kopf arbeitenden Roboterballon konstruiert, der auch in schwer zugängliche... Henrik Modes‘ Schreibtisch in seinem Haus in Zwickau ist ein Paradebeispiel für kreatives Chaos. Notizen, Unterlagen, Stifte, Computer und Kaffeetasse verteilen sich darauf. Seine Worte dagegen setzt er präzise und klar: „Ich habe den weltweit ersten über Kopf arbeitenden Roboterballon konstruiert, der auch in schwer zugängliche...