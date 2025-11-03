Monatelang kaputt: Wieso der Austausch eines defekten Mülleimers am Zwickauer Hauptbahnhof so lange dauerte

Zwickau
Einem Mülleimer am Bussteig vor dem Bahnhof fehlte der Boden. Über Monate hinweg wurde er einfach mit einer Mülltüte abgedeckt. Nun haben Stadt und Verkehrsbetriebe das Problem aus der Welt geschafft.
Lange ein Schandfleck und Ärgernis für Reisende, die an der Haltestelle am Zwickauer Hauptbahnhof auf den Bus warteten: Über Monate hinweg war der Mülleimer am Bussteig, an dem unter anderem die Linien 10 und 12 Richtung Stadtzentrum abfuhren, kaputt. Der Bodendeckel war irgendwann abgefallen. Erst fiel der eingeworfene Abfall auf den Boden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.