Montagsdemos in Sachsen: „Die Menschheit ist bekloppt“

Jeden Montag treffen sich in mehr als 80 sächsischen Städten Menschen, um über den Staat zu schimpfen. Mit dabei ist die rechtsextreme Partei „Freie Sachsen“. Eine Geschichte aus Zwickau, wo der Protest als besonders radikal gilt.

An einem dieser Montage tritt der Mann, den alle „Hotte" nennen, ans Mikrofon, schaut bedächtig in die Runde und sagt: „Was die Menschen kaputtmacht, ist: Koka-in, Hero-in, Berl-in." Hotte hat immer einen Spruch dabei, der im Hirn aufgeht wie Hefe.