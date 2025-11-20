Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Demonstrationszug zwischen Rosenbüschen und Plattenbau in Chemnitz.
Demonstrationszug zwischen Rosenbüschen und Plattenbau in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Die Montagsdemo in Zwickau ist laut Verfassungsschutz besonders radikal. Im Maschinenraum der Proteste sitzen die „Freien Sachsen“, eine sehr kleine rechtsextreme Partei.
Die Montagsdemo in Zwickau ist laut Verfassungsschutz besonders radikal. Im Maschinenraum der Proteste sitzen die „Freien Sachsen“, eine sehr kleine rechtsextreme Partei. Bild: Ulf Dahl
Protest-Moderator Horst Berghöfer ist Wahl-Ossi.
Protest-Moderator Horst Berghöfer ist Wahl-Ossi. Bild: Ulf Dahl
Die Polizei sichert die Demonstration mit mehreren Einsatzwagen ab.
Die Polizei sichert die Demonstration mit mehreren Einsatzwagen ab. Bild: Ulf Dahl
„Deutsch und frei! Freiheitstrommler.“ So steht es auf der kleinen Flagge an der Trommel.
„Deutsch und frei! Freiheitstrommler.“ So steht es auf der kleinen Flagge an der Trommel. Bild: Ulf Dahl
Die meisten Demonstranten sind Rentner.
Die meisten Demonstranten sind Rentner. Bild: Ulf Dahl
Ein Demo-Teilnehmer mit „Compact“-Magazin. Das rechtsextreme Heft war eine Zeit lang vom Bundesinnenministerium verboten gewesen.
Ein Demo-Teilnehmer mit „Compact“-Magazin. Das rechtsextreme Heft war eine Zeit lang vom Bundesinnenministerium verboten gewesen. Bild: Ulf Dahl
Am Ende jeder Demo laufen die Teilnehmer mit Fahnen und Trommeln durch die Stadt.
Am Ende jeder Demo laufen die Teilnehmer mit Fahnen und Trommeln durch die Stadt. Bild: Ulf Dahl
Zwickau
Montagsdemos in Sachsen: „Die Menschheit ist bekloppt“
Redakteur
Von Manuela Müller
Jeden Montag treffen sich in mehr als 80 sächsischen Städten Menschen, um über den Staat zu schimpfen. Mit dabei ist die rechtsextreme Partei „Freie Sachsen“. Eine Geschichte aus Zwickau, wo der Protest als besonders radikal gilt.

An einem dieser Montage tritt der Mann, den alle „Hotte“ nennen, ans Mikrofon, schaut bedächtig in die Runde und sagt: „Was die Menschen kaputtmacht, ist: Koka-in, Hero-in, Berl-in.“ Hotte hat immer einen Spruch dabei, der im Hirn aufgeht wie Hefe.
