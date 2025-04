Moped-Crash in Kirchberg: 1000 Euro Sachschaden und drei Verletzte

Unfall am Herrenteich. Ein nicht versichertes und technisch verändertes Fahrzeug steht im Fokus der Ermittlungen der Polizei.

Beim Zusammenstoß zweier Mopeds in Kirchberg wurden am Freitag drei Menschen schwer verletzt. Am späten Nachmittag fuhr ein 16-Jähriger mit seiner Simson und einem 15-jährigen Beifahrer am Herrenteich in Richtung Hirschfelder Straße an. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei einen 19-jährigen Simson-Fahrer, der auf der Straße...