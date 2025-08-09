Morddrohung gegen Zwickauer OB Arndt: Waffen des Tatverdächtigen bleiben unter Verschluss

Auch zwölf Wochen nach der Hausdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Drohbriefschreiber ziehen sich die Ermittlungen hin. Seine Waffen hat der Mann nicht wieder zurück bekommen.

Die Verfahren um eine Todesdrohung gegen die Zwickauer Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) sowie um Waffen, die bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt wurden, dauern immer noch an. Die Staatsanwaltschaft Zwickau spricht von laufenden Ermittlungen, gibt aber keinen neuen Stand bekannt. Die Hausdurchsuchung hatte Mitte Mai im Landkreis... Die Verfahren um eine Todesdrohung gegen die Zwickauer Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) sowie um Waffen, die bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt wurden, dauern immer noch an. Die Staatsanwaltschaft Zwickau spricht von laufenden Ermittlungen, gibt aber keinen neuen Stand bekannt. Die Hausdurchsuchung hatte Mitte Mai im Landkreis...