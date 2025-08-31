Motorradfahrer auf Zwickauer Parkplatz schwer verletzt

Der 81-jährige Suzukifahrer kollidierte mit einem VW, der aus einer Parkreihe herausfuhr.

Zwickau.

Bei einem Unfall auf einem Zwickauer Parkplatz hat sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Sonntag mitteilte, war der 81-Jährige mit seiner Suzuki am Sonnabend gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz des Baumarkts an der Äußeren Schneeberger Straße mit einem VW zusammengestoßen, dessen 44-jähriger Fahrer gerade von links aus einer Parkreihe herausfuhr. Der Motorradfahrer habe sich bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet, hieß es bei der Pressestelle der Polizeidirektion weiter. (mib)