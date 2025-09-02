„Mozart für Kinder“ eröffnet Veranstaltungsreigen am Zwickauer Konservatorium

Die Einrichtung ist mit rund 2000 Schülerinnen und Schülern in das neue Schuljahr gestartet. Bei einigen Kursen gibt es Wartelisten.

Mit einem Mozart-Konzert für Kinder beginnt das Zwickauer Robert-Schumann-Konservatorium den Reigen von Veranstaltungen im neuen Schuljahr. Am Samstag gestalten das Kammerorchester und die Ballettklasse ein „Konzert zum Hören, Sehen, Erleben und Mitmachen", wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Veranstaltung dauert 45 Minuten und ist für...