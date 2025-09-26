MRB warnt ihre Fahrgäste vor vielen Halle-Fans in ihren Zügen

Reisen in vollen Zügen: Am Sonntag wird es womöglich laut und eng in den Zügen der Linien RE3 und RB30 zwischen Chemnitz und Zwickau.

Zwickau. Fahrgäste in den Regionalzügen werden am Sonntag zeitweise auf Erschwernisse treffen. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, werden im Zuge des Fußball-Regionalliga-Spiels des FSV Zwickau gegen den Halleschen FC zahlreiche Gästefans als Reisende in den Zügen der MRB erwartet. Demnach sei zwischen Chemnitz und Zwickau auf den Linien RE3 und RB30 mit beengten Platzverhältnissen wegen des erhöhten Fahrgastaufkommens zu rechnen. Insbesondere vor dem Spiel zwischen 10 und 14 Uhr sowie nach dem Spiel bis gegen 21 Uhr, hieß es.

„Champions League des Nordostens“

Damit sind auch Reisende mit Ein- oder Ausstieg auf den Unterwegshalten in Westsachsen mit einer Vielzahl von Fußball-Anhängern in Zügen konfrontiert. Die „Champions League des Nordostens“ mit Duellen von Traditionsclubs stellt die Bahnbetreiber regelmäßig vor Herausforderungen. Im August hatten Pendler beklagt, dass sie wegen der Fananreise zum Spiel Chemnitzer FC – Chemie Leipzig de facto am Bahnsteig stehen gelassen worden waren. Das veranlasste die MRB auch am Freitag erneut zu dem Statement, dass Fußballfans nicht vorrangig befördert werden.

Da derzeit Schienenersatzverkehr in Bussen die S5X nach Leipzig ersetzt, wird erwartet, dass die Hallenser Fans über Chemnitz reisen. Die MRB bittet Fahrgäste, mehr Zeit einzuplanen und in vollen Zügen ihr Gepäck platzsparend zu verstauen. (kru)