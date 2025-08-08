Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Illegal entsorgte Altreifen im Hartmannsdorfer Forst.
Illegal entsorgte Altreifen im Hartmannsdorfer Forst. Bild: Sabine Haas/Bundesforst
Illegal entsorgte Altreifen im Hartmannsdorfer Forst.
Illegal entsorgte Altreifen im Hartmannsdorfer Forst. Bild: Sabine Haas/Bundesforst
Zwickau
Müll im Hartmannsdorfer Forst - welche Strafe droht?
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Hartmannsdorfer Forst wird illegal Abfall entsorgt. Chemikalien und Pflanzenabfälle haben negative Auswirkungen auf das Ökosystem Wald.

Altreifen und Bauschutt, kaputte Kühlschränke und Waschmaschinen, Möbel und Grünschnitt in Plastiksäcken - im Hartmannsdorfer Forst bereitet illegal entsorgter Abfall Probleme. Wegen der Gefahren für die Umwelt und wegen des Aufwandes, den der Bundesforst mit der Entsorgung des Mülls hat. Schwerpunkt der Müllablagerungen sind die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.06.2025
2 min.
Ehemaliger Schießplatz im Hartmannsdorfer Forst: Neue Schilder und Markierungen warnen Besucher vorm Betreten
Neue Schilder warnen im Hartmannsdorfer Forst vor Munition und Blindgängern.
Nach illegalen Grabungen auf dem früheren Schießplatz bei Weißbach musste immer wieder der Munitionsbergungsdienst anrücken. Flächeneigentümer und Gemeinde haben jetzt reagiert.
Holger Weiß
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
08.07.2025
2 min.
Wege im Hartmannsdorfer Forst gesperrt: Das müssen Besucher wissen
Ein Seilkran zieht die gefällten Kiefern aus dem Hartmannsdorfer Forst.
In einem Moorgebiet westlich des Filzteiches werden Fichtenbestände durchforstet, die zur Gefahr werden könnten.
Holger Weiß
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
Mehr Artikel