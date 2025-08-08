Müll im Hartmannsdorfer Forst - welche Strafe droht?

Im Hartmannsdorfer Forst wird illegal Abfall entsorgt. Chemikalien und Pflanzenabfälle haben negative Auswirkungen auf das Ökosystem Wald.

Altreifen und Bauschutt, kaputte Kühlschränke und Waschmaschinen, Möbel und Grünschnitt in Plastiksäcken - im Hartmannsdorfer Forst bereitet illegal entsorgter Abfall Probleme. Wegen der Gefahren für die Umwelt und wegen des Aufwandes, den der Bundesforst mit der Entsorgung des Mülls hat. Schwerpunkt der Müllablagerungen sind die...