Mülsen feiert am Wochenende an allen Ecken

Zwickau
In Micheln und Ortmannsdorf wird Kirmes gefeiert, in Niclas traditionell der Herbst.
Am Wochenende haben Kirmesfans in Mülsen die Qual der Wahl. Es gibt mehrere Feste im Dorf. Am Freitag, 18.30 Uhr beginnt die Michelner Kirmes mit einem Lampionumzug an der Vogelsbrücke. Ab 20 Uhr läuft Diskomusik auf dem Festplatz. Samstag lädt die Band „Spur 13“ zum Tanz im Festzelt. Der Sonntag beginnt mit Gottesdienst und Frühschoppen,...
