Andy Schmidtke, Stefan Stößel und Michel Arzt (v. l.) sorgen in Mülsen für den Brandschutz.
Andy Schmidtke, Stefan Stößel und Michel Arzt (v. l.) sorgen in Mülsen für den Brandschutz. Bild: Uta Pasler
Zwickau
Mülsen hat neuen Brandschutz-Chef
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ex-Gemeindewehrleiter tritt aus beruflichen Gründen einen Schritt zurück. Stefan Stößel aus der Jacober Wehr übernimmt das Amt.

Mülsen hat einen neuen Gemeindewehrleiter: Der 30-jährige Stefan Stößel ist vom Feuerwehrausschuss auf diesen Posten gewählt worden. Am Montag hat auch der Gemeinderat zugestimmt. Eigentlich ist die Amtsperiode von Wehrleiter Michel Arzt noch nicht beendet. Er hatte aber um seinen Rücktritt gebeten, weil er sich beruflich weiterentwickeln...
