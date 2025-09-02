Mülsen: Mann mit Alkohol am Steuer erwischt

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: In der Schulstraße stoppte die Polizei am Montagabend einen 52-jährigen Motorrollerfahrer.

Thurm.

Die Polizei stoppte am Montagabend einen 52-jährigen Mann, der betrunken und ohne Führerschein auf einem Motorroller fuhr. Wie die Beamten mitteilten, war der Beschuldigte mit einem Peugeot-Motorroller auf der Schulstraße unterwegs. Der Atemalkoholtest ergab laut dem Pressesprecher der Zwickauer Polizeidirektion Enrico Liebold einen Wert von 1,62 Promille. Gegen den Beschuldigten wurden daraufhin zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein sowie Trunkenheit am Steuer eingeleitet. (kunk)