Mülsen: Puppentheater aus Saarbrücken kommt in des Festscheune nach Thurm

Aufgeführt wird am 12. Juni das Märchen „Rumpelstilzchen“ der Gebrüder Grimm.

Das Kindertheater Puppenpalast aus Saarbrücken gastiert am Donnerstag, 12. Juni, in der Festscheune in Thurm. Gezeigt wird auf der Bühne, die die Form eines Märchenschlosses hat, das Märchen „Rumpelstilzchen“ der Gebrüder Grimm. Gespielt wird mit nostalgischen Holzhandpuppen und aufwendigen farbenfrohen Kulissen, sagt Michael Henne vom...