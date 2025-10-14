Mülsener Herbst-Scheunen-Zauber mit Umstyling-Tipps

Eine Mülsenerin veranstaltet am 25. und 26. Oktober einen besonderen Kreativmarkt in der Festscheune.

Ein herbstlicher Festscheunen-Zauber erwartet die Besucher bei der diesjährigen Kreativmesse der Mülsenerin Susann Tennert am 25. und 26. Oktober in der Festscheune. 30 Händler und Kunsthandwerker sind je ab 10 Uhr dabei. Samstag findet ein Kürbiswettbewerb statt. Jeder, der mag, kann am Samstag einen geschnitzten Kürbis abgeben. Am Abend...