Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett

Zwickau
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Die Vorbereitungen für die Mülsener Lichterfahrt 2025 laufen. Organisator Ronny Ehrler weiß von Fahrern, die schon jetzt Weihnachtsdeko und Beleuchtung kaufen. Immerhin sind die Vorgaben zur Teilnahme an diesem Spektakel, das seit Jahren tausende Menschen an die Strecke zieht, groß. „Mit einem kleinen Schneemann auf dem Armaturenbrett...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.