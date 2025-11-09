Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett

Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Zwickau
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.

Die Vorbereitungen für die Mülsener Lichterfahrt 2025 laufen. Organisator Ronny Ehrler weiß von Fahrern, die schon jetzt Weihnachtsdeko und Beleuchtung kaufen. Immerhin sind die Vorgaben zur Teilnahme an diesem Spektakel, das seit Jahren tausende Menschen an die Strecke zieht, groß. „Mit einem kleinen Schneemann auf dem Armaturenbrett...
