Stephan Klose, Dietmar Kehn und Diethard Möckel (von links) halten die Erinnerungen wach.
Stephan Klose, Dietmar Kehn und Diethard Möckel (von links) halten die Erinnerungen wach. Bild: Uta Pasler
Zwickau
Mülsener Schmalspurbahn: Nach zwei ausverkauften Veranstaltungen gibt es eine dritte
Von Uta Pasler
Für alle, die bei der Festveranstaltung zum Bahn-Jubiläum im Vorjahr leer ausgegangen sind, gibt es noch eine letzte Möglichkeit: am 27. Februar.

Nach den zwei ausverkauften Veranstaltungen aus Anlass der Geburtsstunde der Mülsengrundbahn vor 140 Jahren planen die Schmalspurbahn-Enthusiasten eine dritte Veranstaltung in der Uhlig-Mühle an der Thurmer Hauptstraße 56. Am 27. Februar gibt es somit noch einmal den Vortrag zur Geschichte der Bahn, die bis 1951 zwischen Mosel und Ortmannsdorf...
