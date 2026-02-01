Mülsener Schmalspurbahn: Nach zwei ausverkauften Veranstaltungen gibt es eine dritte

Für alle, die bei der Festveranstaltung zum Bahn-Jubiläum im Vorjahr leer ausgegangen sind, gibt es noch eine letzte Möglichkeit: am 27. Februar.

Nach den zwei ausverkauften Veranstaltungen aus Anlass der Geburtsstunde der Mülsengrundbahn vor 140 Jahren planen die Schmalspurbahn-Enthusiasten eine dritte Veranstaltung in der Uhlig-Mühle an der Thurmer Hauptstraße 56. Am 27. Februar gibt es somit noch einmal den Vortrag zur Geschichte der Bahn, die bis 1951 zwischen Mosel und Ortmannsdorf...