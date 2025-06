Mülsener Traktorenfans knattern auf den Fichtelberg

Zehn Freunde haben sich für eine Gipfelerstürmung ein ungewöhnliches Fortbewegungsmittel ausgesucht. Mit Tempo 16 zuckelten sie durch die Landschaft – schneller als gedacht.

Auch wenn der Po am Abend gebrannt hat: Die Eindrücke waren für Andrea Dengler überwältigend. Die Mülsenerin und ihr Mann sind am Freitag mit acht Oldtimerfreunden auf Sachsens höchsten Berg getuckert. Menschen am Straßenrand winkten der Traktorenkolonne auf ihrem Weg auf den Fichtelberg zu. Oben angekommen gab es kein Halten mehr: „Da...