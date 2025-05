„Müssen jetzt nach jedem Grashalm greifen“: Beim Zwickauer VW-Zulieferer Schnellecke stehen gut 200 Arbeitsplätze auf der Kippe

Die geplante Produktionskürzung im VW-Werk wirft auch bei Zulieferern ihre Schatten voraus. Die Stimmung ist schlecht, wie bei einer Gesprächsrunde deutlich wurde. Der Landrat kündigt einen Sofortplan an.

Der Titel der Gesprächsrunde auf dem Familienfest der IG Metall am 1. Mai auf dem Zwickauer Hauptmarkt passte: „Alles Krise – oder was?!“ Die beiden Belegschaftsvertreter aus der Autoindustrie ließen wenig Zweifel aufkommen: Die Stimmung in der Branche in der Region ist offenkundig schlecht: Beim VW-Zulieferer Schnellecke stehen wegen der...