Für das Museum der Burg Schönfels herrscht nun erst mal Planungssicherheit. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Museum Burg Schönfels: Hängepartie beendet, Fördergeld bewilligt
Von Torsten Piontkowski
0:00 Anhören

Eine Zeitlang sah es für das Museum der Burg Schönfels nicht gut aus. Weil es an einem Konzept fehlte, drohten Fördergelder nicht bewilligt zu werden. Nun ist beides da: Konzept und Geld.

Eine besondere Eiszeit herrschte bei winterlichen Temperaturen vor Jahresfrist auf der Burg Schönfels. Der Kulturraum Vogtland-Zwickau hatte signalisiert, die Fördermittel für das Museum der die Burg zunächst zu halbieren und für 2026 gänzlich zu streichen, wenn kein tragfähiges Konzept vorliege. Nun ist die gute Nachricht zumindest schon...
