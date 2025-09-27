Musical Award 2025: Kann „Der Medicus“ aus Plauen-Zwickau den Titel holen? Abstimmung läuft

Gänsehaut im Sommer, Spannung im Herbst: Die spektakuläre Theater-Inszenierung ist im Rennen um den Preis für die beste Open-Air-Produktion. Die große Frage: Reicht es bis ganz nach oben?

Wenn eine Produktion aus einer vermeintlichen „Theaterprovinz" es unter die besten fünf Freiluftmusicals im gesamten deutschsprachigen Raum schafft, sorgt das schon für Aufsehen. Und macht stolz. Genau das ist jetzt dem Theater Plauen-Zwickau mit seiner spektakulären deutschen Open-Air-Erstaufführung von „Der Medicus" gelungen. Das...