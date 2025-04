Musiktalente aus ganz Deutschland treffen sich in Zwickau zum Klavierwettstreit

Kleiner Schumann-Wettbewerb steigt Ende April im Robert-Schumann-Konservatorium. Ausgelobt sind Preisgelder in Höhe von 4100 Euro und drei Sonderauszeichnungen.

Der Kleine Schumann-Wettbewerb in Zwickau erlebt vom 24. bis 26. April seine 27. Auflage. 42 talentierte Nachwuchspianisten aus zehn Bundesländern treten in drei Altersgruppen an und stellen sich der siebenköpfigen Fachjury aus Deutschland und Österreich.