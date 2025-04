„Muss nur noch kurz die Welt retten“: Wie das Ortmannsdorfer Passionsspiel die Zuschauer packt

Westsachsen und Passionsspiele: Eine seltene Kombination. In der Kirche Ortmannsdorf reicht die Tradition bis 1984 zurück. Was macht diese Inszenierung jedes Jahr aufs Neue so besonders?

Der Typ wirkt cool. Im langen Ledermantel schreitet der Schwarze König lässig durch den Gang und singt den Tim-Bendzko-Hit „Muss nur noch kurz die Welt retten“. Er steigt die Stufen empor, dreht sich um und sagt triumphierend: „Ein schönes Lied, aber die Menschen sind nicht mehr zu retten.“ Der Typ wirkt cool. Im langen Ledermantel schreitet der Schwarze König lässig durch den Gang und singt den Tim-Bendzko-Hit „Muss nur noch kurz die Welt retten“. Er steigt die Stufen empor, dreht sich um und sagt triumphierend: „Ein schönes Lied, aber die Menschen sind nicht mehr zu retten.“