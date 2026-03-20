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Die Polizei stellte an der Tür Hebelspuren fest. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher fand sie passendes Werkzeug.
Die Polizei stellte an der Tür Hebelspuren fest. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher fand sie passendes Werkzeug. Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Die Polizei stellte an der Tür Hebelspuren fest. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher fand sie passendes Werkzeug.
Die Polizei stellte an der Tür Hebelspuren fest. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher fand sie passendes Werkzeug. Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Zwickau
Mutiger Bewohner stoppt mutmaßlichen Einbrecher in Zwickauer Mehrfamilienhaus
Redakteur
Von Holk Dohle
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Ein Zwickauer hörte verdächtige Geräusche im Treppenhaus. Beim Nachsehen traf er auf einen Unbekannten mit Taschenlampe. Was dann passierte.

Einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Zwickau ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Einbrecher von der Polizei festgenommen werden konnte. Laut Polizeibericht hat der Bewohner des Hauses an der Schloßstraße am Donnerstag gegen 20.35 Uhr verdächtige Geräusche im Treppenhaus gehört. Beim Nachsehen traf er auf einen Unbekannten mit...
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