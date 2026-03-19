Mutmaßliche Sprayer auf frischer Tat in Zwickau ertappt

In der Nacht stellte die Polizei zwei 20-Jährige in Zwickau. Die Graffiti, die sie hinterlassen haben sollen, sind lilafarben.

Zwei junge Männer sind als mutmaßliche Graffiti-Sprayer in der Zwickauer Innenstadt ertappt worden. Die Polizei stellte die beiden 20-Jährigen in der Nacht von Mittwoch, 18. März, auf Donnerstag, 19. März, an der Werdauer Straße. Sie brachten dort vor Mitternacht zwei lilafarbene Graffiti an einer Mauer an, wird laut Mitteilung von der...