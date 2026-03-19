MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Spraydosen eines Graffiti-Sprayers.
Spraydosen eines Graffiti-Sprayers. Symbolbild: Peter Endig/dpa
Spraydosen eines Graffiti-Sprayers.
Spraydosen eines Graffiti-Sprayers. Symbolbild: Peter Endig/dpa
Zwickau
Mutmaßliche Sprayer auf frischer Tat in Zwickau ertappt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht stellte die Polizei zwei 20-Jährige in Zwickau. Die Graffiti, die sie hinterlassen haben sollen, sind lilafarben.

Zwei junge Männer sind als mutmaßliche Graffiti-Sprayer in der Zwickauer Innenstadt ertappt worden. Die Polizei stellte die beiden 20-Jährigen in der Nacht von Mittwoch, 18. März, auf Donnerstag, 19. März, an der Werdauer Straße. Sie brachten dort vor Mitternacht zwei lilafarbene Graffiti an einer Mauer an, wird laut Mitteilung von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.03.2026
1 min.
40-Meter-Graffiti in Chemnitz: Polizei ertappt Sprayer
Die Polizisten entdeckten auch zurückgelassene Farbsprühdosen.
Ein Tipp führte die Polizei zu dem Firmengebäude, wo das gigantische Fassadenbild entdeckt wurde. Der Verdächtige versuchte zu fliehen. Was dann geschehen ist.
Lutz Kirchner
16:30 Uhr
4 min.
Nach Schließung von WMF-Filiale in Freiberg: Droht neuer Leerstand in der Silberstadt?
Als Freibergs Citymanagerin hat Nicole Schimpke viel Arbeit. Stadtentwicklung, so sagt sie, braucht Zeit.
Nicole Schimpke ist die Citymanagerin in Freiberg. Ladenschließungen gefallen ihr ebenso wenig wie den Kunden. Doch sieht sie vor allem positive Entwicklungen. Und an Ideen mangelt es nicht.
Wieland Josch
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
16:30 Uhr
1 min.
Wasserball: Für SVV Plauen zählt ein überzeugendes Auftreten
SVV-Trainer Robin Seemann (rechts) gibt die Marschrichtung vor.
Im abschließenden Vorrundenmatch der 2. Bundesliga haben die Vogtländer am Samstag Heimrecht. Je nach Abschneiden steht danach der Playoff-Gegner fest.
Sascha Wolf
09.03.2026
1 min.
9-Meter-Graffiti in Klingenthal: Unbekannte sprühen Bild und Schriftzug
Spraydosen eines Graffiti-Sprayers. In Klingenthal wurde eine Brücke beschmiert.
Eine Brücke in Klingenthal wurde Ziel von Sprayern. Zwischen dem 6. und 9. März ist das geschehen. Was könnte die Ermittlungen voranbringen?
Lutz Kirchner
Mehr Artikel