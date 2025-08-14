Mysteriöser Chemiegeruch: Zwickauer rätseln um nächtlichen Vorfall

Einen kräftigen chemischen Geruch haben mehrere Zwickauer in der vergangenen Nacht wahrgenommen. Er rief Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Die Ursache gibt jedoch Rätsel auf.

Ein starker Chemiegeruch in Zwickau wirft Fragen auf. In der vergangenen Nacht nahmen mehrere Personen aus Marienthal und Weißenborn einen „komischen, chemischen Geruch" wahr, wie es im sozialen Netzwerk Facebook heißt. Nutzer berichten, dass der extreme Geruch sie beim Schlafen gestört habe und Fenster geschlossen werden mussten. Mehrere...