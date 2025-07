Nach 106 Jahren: Zwickauer Traditionsgeschäft vor großer Veränderung

Für einen Zwickauer Familienbetrieb beginnt eine neue Zeit: „Kunsthandwerk Liebig“ bekommt neue Inhaber und demnächst auch einen neuen Standort.

Umzüge hat es in den bald 106 Jahren, in denen die Familie Liebig in Zwickau mit Bildern und Rahmen, Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge sowie Geschenk- und Dekorationsartikeln handelt, schon einige gegeben: „Hauptstraße 64, Marienplatz 10, Hauptstraße 55“, hat Arndt Liebig (69) alle Geschäftsadressen parat. Demnächst steht „Kunsthandwerk...