Nach Aus für Frischemarkt in Langenbach: Wie geht es mit der Versorgung im Dorf weiter?

Die überraschende Schließung des Dorfladens trifft die Langenbacher hart. Die Gemeinde sucht nach Lösungen. Ein neuer Laden könnte bald Realität werden.

Seit kurzem müssen die Langenbacher fürs Einkaufen längere Wege in Kauf nehmen: Der Frischemarkt in dem Ortsteil von Langenweißbach ist geschlossen. Die nächsten Supermärkte gibt’s in Hartenstein und Kirchberg, in Wildenfels und Schneeberg. „Wenn ich jetzt zum Einkaufen fahre, muss ich mir wieder einen Merkzettel schreiben, damit ich...