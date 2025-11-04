Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Nach Auseinandersetzung am Schumannplatz in Zwickau: Polizei ermittelt nun gegen 21-Jährigen wegen versuchten Mordes

Ein Fahrzeug der Kriminalpolizei. Die ermittelt nun im Zwickauer Schumann-Platz-Fall.
Ein Fahrzeug der Kriminalpolizei. Die ermittelt nun im Zwickauer Schumann-Platz-Fall. Bild: Patrick Pleul/dpa
Ein Fahrzeug der Kriminalpolizei. Die ermittelt nun im Zwickauer Schumann-Platz-Fall.
Ein Fahrzeug der Kriminalpolizei. Die ermittelt nun im Zwickauer Schumann-Platz-Fall. Bild: Patrick Pleul/dpa
Zwickau
Nach Auseinandersetzung am Schumannplatz in Zwickau: Polizei ermittelt nun gegen 21-Jährigen wegen versuchten Mordes
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tatverdächtige hatte am letzten Sonntag im Oktober einen 24-jährigen Mann mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Der Vorfall liegt schon ein paar Tage zurück, und der mutmaßliche Täter sitzt bereits in Untersuchungshaft. Nun aber hat die Polizei die Angaben zu dem Fall, der sich am 26. Oktober am Schumannplatz in Zwickau abgespielt hat, noch einmal präzisiert: Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen einen 21-jährigen Mann wegen versuchten Mordes. Wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
23:01 Uhr
4 min.
Bayern triumphieren nach Díaz-Doppelpack und Rot in Paris
Luis Díaz (r) erzielt das frühe 1:0 für Bayern.
Die Bayern sind auch in Europa das Team der Stunde. Nach zwei Toren von Luis Díaz gewinnen sie nach dem Platzverweis des Kolumbianers auch in Unterzahl beim Titelverteidiger.
Klaus Bergmann und Stefan Tabeling, dpa
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
27.10.2025
2 min.
Auseinandersetzung am Schumannplatz in Zwickau: 24-jähriger Mann mit spitzem Gegenstand schwer verletzt
Die Polizei war am Sonntag auf dem Schumannplatz in Zwickau im Einsatz.
Die Polizei hat kurz nach dem Vorfall am Sonntagabend einen 21-jährigen Tatverdächtigen in einer Straßenbahn vorläufig festgenommen. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
26.10.2025
1 min.
Skoda-Fahrerin fährt nach Unfall in Zwickau einfach weiter
Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.
Vorfahrt genommen: Ein E-Bike-Fahrer stürzt beim Versuch, dem Auto auszuweichen, und verletzt sich schwer. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.
Jan-Dirk Franke
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel