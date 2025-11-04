Nach Auseinandersetzung am Schumannplatz in Zwickau: Polizei ermittelt nun gegen 21-Jährigen wegen versuchten Mordes

Der Tatverdächtige hatte am letzten Sonntag im Oktober einen 24-jährigen Mann mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Der Vorfall liegt schon ein paar Tage zurück, und der mutmaßliche Täter sitzt bereits in Untersuchungshaft. Nun aber hat die Polizei die Angaben zu dem Fall, der sich am 26. Oktober am Schumannplatz in Zwickau abgespielt hat, noch einmal präzisiert: Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen einen 21-jährigen Mann wegen versuchten Mordes. Wie...