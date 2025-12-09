Nach Bierunfall auf B 93 in Zwickau: Getränkehändler spricht von Glück im Unglück

Insgesamt hat es infolge des Vorfalls auf der Bundesstraße drei Leichtverletzte gegeben. Mittlerweile steht auch die Unfallursache fest.

Aufatmen beim Getränkefachgroßhandel WVG in Gerbstedt, einer Kleinstadt im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Zwar rechnet man dort nach dem Bierbad auf der B 93 in Zwickau am Montagmittag damit, einen fünftstelligen Betrag verlustig schreiben zu müssen. Trotzdem zeigt sich der Logistikleiter des Getränkehändlers am Dienstag...