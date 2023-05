Nach Bürgerhinweis: Polizei schnappt vier Graffitisprayer in Wilkau-Haßlau

Auf frischer Tat haben Polizeibeamte vier junge Männer in Wilkau-Haßlau gestellt. Vorausgegangen war am Pfingstmontag gegen 15.50 Uhr ein Bürgerhinweis. Danach fuhren Polizeibeamte zur Autobahnbrücke in Wilkau-Haßlau. Dort wurden die Männer im Alter von 22, 23, 24 und 25 Jahren angetroffen. Sie sprühten zwei großflächige Graffitis auf Stützwände...